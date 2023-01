3. Liga: VfB Oldenburg – SG Dynamo Dresden, 1:3 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christopher Buchtmann sein Team in der 17. Minute. Oldenburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Markus Anfang Claudio Kammerknecht und Akaki Gogia vom Feld und brachte Tim Knipping und Stefan Kutschke ins Spiel. Ahmet Arslan vollendete in der 64. Minute vor 8.528 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Dennis Borkowski brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SG Dynamo Dresden über die Linie (71.). Mit dem 3:1 sicherte Arslan den Gästen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Dario Fossi wollte VfB Oldenburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Patrick Hasenhüttl und Marc Stendera eingewechselt für Dominique Ndure und Robert Zietarski neue Impulse setzen (83.). Mit Borkowski und Michael Akoto nahm Markus Anfang in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jonas Oehmichen und Julius Kade. Am Schluss schlug Dynamo Dresden Oldenburg mit 3:1.