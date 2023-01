Dresden kann Negativtrend auch gegen Meppen nicht stoppen

Absteiger Dynamo Dresden hat seinen Negativlauf in der 3. Fußball-Liga auch im neuen Jahr nicht beendet. Die ambitionierten Sachsen kamen im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Meppen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und blieben damit in der siebten Begegnung in Serie sieglos. Der eingewechselte Marek Janssen (90.+1) egalisierte in der Nachspielzeit den Führungstreffer von Dynamos Stefan Kutschke (71.).