Elversberg verlängert mit Trainer Steffen bis 2026

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg hat seinen Erfolgstrainer Horst Steffen langfristig gebunden. Wie die Saarländer mitteilten, verlängerte der 53-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2026. Steffen hatte die SVE im vergangenen Jahr zur lang ersehnten Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geführt, in dieser Saison thront er mit seinem Team sensationell an der Spitze der 3. Fußball-Liga.