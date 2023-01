Sportwetten: Elversberg klarer Aufstiegsfavorit

Überraschungsmannschaft SV Elversberg hat in der 3. Liga gute Aufstiegschancen. Dies ist zumindest die Einschätzung des Sportwettenanbieters bwin. Ein Aufstieg der Saarländer ist mit einer Quote von 1,05 notiert, gelingt der Sprung in die 2. Bundesliga als Meister, gibt es das 1,30-Fache des Einsatzes zurück.