3. Liga: Borussia Dortmund II – 1. FC Saarbrücken, 1:2 (1:1)

Niklas Dams versenkte die Kugel zum 1:0 (13.). Dortmund II schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (45.) traf Luca Kerber zum Ausgleich für Saarbrücken. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Bjarne Pudel von Borussia Dortmund II seinen Teamkameraden Soumaila Coulibaly. Richard Neudecker wurde zum Helden des Spiels, als er den 1. FC Saarbrücken mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch in Front brachte. Kurz vor dem Ende des Spiels nahmen die Gäste noch einen Doppelwechsel vor, sodass Manuel Zeitz und Marcel Gaus für Dominik Ernst und Neudecker weiterspielten (87.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Jürgensen (Hamburg) gewann Saarbrücken gegen den BVB II.

Dortmund II machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem 15. Platz. Die Offensive der Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der Gastgeber bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Borussia Dortmund II kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem BVB II auch nur ein Sieg in fünf Partien.