3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Waldhof Mannheim, 2:1 (2:0)

Am Freitag begrüßte der FC Erzgebirge Aue den SV Waldhof Mannheim. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Aue aus. Die Experten wiesen Waldhof vor dem Match gegen den FC Erzgebirge Aue die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten von Mannheim ausgegangen.

Das 1:0 von Aue bejubelte Omar Sijaric (20.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Antonio Jonjic den Vorsprung der Elf von Trainer Pavel Dotchev auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Eigentor in der 49. Minute: Pechvogel Erik Majetschak beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SV Waldhof Mannheim den 1:2-Anschluss. In der Schlussphase nahm Christian Neidhart noch einen Doppelwechsel vor. Für Dominik Martinovic und Marten Winkler kamen Baris Ekincier und Dominik Kother auf das Feld (76.). Obwohl dem FC Erzgebirge Aue nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Waldhof zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.