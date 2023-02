3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II, 1:2 (0:2)

Mit 1:2 verlor der FC Ingolstadt 04 am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Hängende Köpfe bei den Platzherren des FCI, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Die Heimmannschaft hatte den BVB II im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Ehe der Schiedsrichter Hempel (Großnaundorf) die Protagonisten zur Pause bat, traf Niklas Dams zum 1:0 zugunsten von Dortmund II (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Justin Njinmah die Führung des Gasts aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Pascal Testroet verkürzte für Ingolstadt später in der 53. Minute auf 1:2. In der 53. Minute änderte Guerino Capretti das Personal und brachte Tim Civeja und Moussa Doumbouya mit einem Doppelwechsel für Felix Keidel und Maximilian Dittgen auf den Platz. Mit Cyrill Akono und Moses Otuali nahm Christian Preußer in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ted Tattermusch und Rodney Elongo-Yombo. Obwohl Borussia Dortmund II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC Ingolstadt 04 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.