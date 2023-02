3. Liga: Hallescher FC – TSV 1860 München (Freitag, 19:00 Uhr)

1860 will nach vier Spielen ohne Sieg bei Halle endlich wieder einen Erfolg landen. Hallescher FC gewann das letzte Spiel gegen VfB Oldenburg mit 1:0 und belegt mit 17 Punkten den 20. Tabellenplatz. Am letzten Spieltag nahm der TSV 1860 München gegen den SC Verl die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gelingt die Wiedergutmachung? Halle möchte den letzten Auftritt, als man gegen 1860 verlor (1:3), vergessen machen.