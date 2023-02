3. Liga: MSV Duisburg – SV Meppen, 0:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Wenig später kamen Kolja Pusch und Benjamin Girth per Doppelwechsel für Alaa Bakir und Chinedu Ekene auf Seiten der Zebras ins Match (58.). Mit David Vogt und Markus Ballmert nahm Stefan Krämer in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Eixler und Christoph Hemlein. Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.