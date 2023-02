3. Liga: Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund II (Sonntag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – Essen schaffte in den letzten sieben Spielen nicht einen Sieg – soll für die Gastgeber im Duell mit der Zweitvertretung von Dortmund wieder ein Erfolg herausspringen. Zuletzt musste sich Rot-Weiss Essen geschlagen geben, als man gegen den FC Viktoria Köln die siebte Saisonniederlage kassierte. Borussia Dortmund II musste sich im vorigen Spiel dem 1. FC Saarbrücken mit 1:2 beugen. Im Hinspiel hatte der BVB II die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Essen sind zwölf Punkte aus zehn Spielen. Die Elf von Coach Christoph Dabrowski verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Die Ausbeute der Offensive ist bei Dortmund II verbesserungswürdig, was man an den erst 18 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Zu den sechs Siegen und drei Unentschieden gesellen sich bei den Gästen 13 Pleiten. In den jüngsten fünf Auftritten brachte die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann nur einen Sieg zustande.