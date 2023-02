3. Liga: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC, 7:1 (3:0)

SG Dynamo Dresden kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Dynamo Dresden ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte Dresden bei Hallescher FC mit 2:0 für sich entschieden.

Halle geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Stefan Kutschke das schnelle 1:0 für SG Dynamo Dresden erzielte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Christian Joe Conteh einen weiteren Treffer für Dynamo Dresden. Ahmet Arslan ließ den Anhang des Gastgebers unter den 25.386 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Die Überlegenheit des Teams von Trainer Markus Anfang spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Für das 1:3 von Hallescher FC zeichnete Tom Zimmerschied verantwortlich (49.). Dresden spielte weiter nach vorne und so traf Arslan (55./90.) und Conteh (57.) ins gegnerische Tor. In der 58. Minute stellte Jens Kiefer um und schickte in einem Doppelwechsel Erich Berko und Aaron Herzog für Dominik Steczyk und Louis Samson auf den Rasen. Jens Kiefer wollte Halle zu einem Ruck bewegen und so sollten Timur Gayret und Sören Reddemann eingewechselt für Nik Omladic und Niklas Landgraf neue Impulse setzen (73.). Durch ein Eigentor von Jannes Vollert verbesserte SG Dynamo Dresden den Spielstand auf 7:1 für sich (90.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen M. Stegemann (Bonn) fuhr Dynamo Dresden einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Dresden nun auf dem siebten Platz steht. Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat SG Dynamo Dresden derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Hallescher FC ist Dynamo Dresden weiter im Aufwind.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Halle. Die mittlerweile 38 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste krebsen im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 19. Die Stärke von Hallescher FC liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. Halle kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hallescher FC die dritte Pleite am Stück.