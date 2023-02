3. Liga: Sport-Club Freiburg II – MSV Duisburg, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich die Reserve des Sport-Club in der Partie gegen die Zebras drei Punkte. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Freiburg II enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte Duisburg nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Die Elf von Trainer Torsten Ziegner geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Jonathan Schmid das schnelle 1:0 für den Sport-Club Freiburg II erzielte. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Sport-Club für sich beanspruchte. In der Pause stellte der MSV Duisburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Niclas Stierlin und Chinedu Ekene auf den Platz und ersetzten Marvin Ajani und Aziz Bouhaddouz. Schmid schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Fuchs (Bergisch Gladbach) siegte Freiburg II gegen die Zebras.