3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Meppen steht bei Waldhof eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag kassierte Mannheim die siebte Saisonniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue. Der SV Meppen schlug den TSV 1860 München am Samstag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Im Hinspiel hatte Meppen einen 6:2-Kantersieg davongetragen.

Auf des Gegners Platz hat der SV Meppen noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Am liebsten teilt das Schlusslicht die Punkte. Da man aber auch schon neunmal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone. Die volle Punkteausbeute sprang für den Gast in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.