3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Viktoria Köln, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Simon Stehle sein Team in der 46. Minute. Gleich drei Wechsel nahm Wiesbaden in der 61. Minute vor. Max Reinthaler, Benedict Hollerbach und Emanuel Taffertshofer verließen das Feld für Florian Carstens, Lucas Brumme und Robin Heußer. In der 71. Minute stellte Vikt. Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Luca Marseiler und Marcel Risse auf den Platz und ersetzten Stehle und Mike Wunderlich. Ivan Prtajin besorgte vor 3.500 Zuschauern das 1:1 für die SV Wehen Wiesbaden. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Lars Dietz vom FC Viktoria Köln die Gelb-Rote Karte (96.). In derselben Minute war das Team von Trainer Olaf Janßen durch einen Platzverweis von Patrick Koronkiewicz in doppelte Unterzahl geraten. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Gansloweit (Dortmund) stand es zwischen Wiesbaden und Viktoria pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.