3. Liga: VfL Osnabrück – SV Wehen Wiesbaden, 4:1 (2:0)

Mit dem VfL Osnabrück und der SV Wehen Wiesbaden trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Elf von Trainer Markus Kauczinski schien Osnabrück aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der VfL Osnabrück als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Die 12.201 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ba-Muaka Simakala brachte Osnabrück bereits in der sechsten Minute in Front. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Robert Tesche die Führung der Mannschaft von Tobias Schweinsteiger aus. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm Wiesbaden gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Nico Rieble und Emanuel Taffertshofer für Sebastian Mrowca und Robin Heußer auf dem Platz. Mit einem Doppelwechsel holte Markus Kauczinski Brooklyn Ezeh und Johannes Wurtz vom Feld und brachte Lucas Brumme und Kianz Froese ins Spiel (70.). Lukas Kunze brachte den VfL Osnabrück in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (83.). Der vierte Streich von Osnabrück war Henry Rorig vorbehalten (85.). Ivan Prtajin gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für die SV Wehen Wiesbaden (90.). Schlussendlich verbuchte der VfL Osnabrück gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.