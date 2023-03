3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Rot-Weiss Essen, 3:0 (2:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der 1. FC Saarbrücken bereits in Front. Marvin Cuni markierte in der zweiten Minute die Führung. Der Treffer von Dave Gnaase aus der 36. Minute bedeutete vor den 10.410 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten des Teams von Coach Rüdiger Ziehl. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Christoph Dabrowski von Essen nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Isaiah Young blieb in der Kabine, für ihn kam Ron Berlinski. Der Treffer von Gnaase in der 58. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Rüdiger Ziehl, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Adriano Grimaldi und Justin Steinkötter kamen für Kasim Rabihic und Cuni ins Spiel (74.). Christoph Dabrowski wollte Rot-Weiss Essen zu einem Ruck bewegen und so sollten Kevin Holzweiler und Torben Müsel eingewechselt für Thomas Eisfeld und Lawrence Ennali neue Impulse setzen (74.). Mit Richard Neudecker und Calogero Rizzuto nahm Rüdiger Ziehl in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Andy Breuer und Pius Krätschmer. Letztlich fuhr Saarbrücken einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.