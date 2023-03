3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 5:0 (1:0)

Es waren erst wenige Minuten gespielt, da gab die Mannschaft von Coach Thomas Kleine das Spiel durch den Platzverweis von Nicolas Andermatt aus der Hand (4.). Richard Neudecker stellte die Weichen für Saarbrücken auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Kasim Rabihic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gastgeber (46./68.). Anstelle von Luke Hemmerich war nach Wiederbeginn Nico Moos für Bayreuth im Spiel. In Durchgang zwei lief Pius Krätschmer anstelle von Bjarne Thoelke für den 1. FC Saarbrücken auf. Für Marcel Gaus von Saarbrücken war die Partie in der 55. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Neudecker machte dem Gegner mit seinem Treffer in der 71. Minute endgültig den Garaus und sorgte vor 7.239 Zuschauern dafür, dass der 1. FC Saarbrücken die drei Punkte einfuhr. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Rüdiger Ziehl, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Justin Steinkötter und Tobias Jänicke kamen für Rabihic und Neudecker ins Spiel (75.). Gleich drei Wechsel nahm SpVgg Oberfranken Bayreuth in der 75. Minute vor. Christoph Fenninger, Alexander Nollenberger und Eroll Zejnullahu verließen das Feld für Markus Ziereis, Daniel Steininger und Agyemang Diawusie. Adriano Grimaldi gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Saarbrücken (82.). Letztlich feierte der 1. FC Saarbrücken gegen Bayreuth nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.