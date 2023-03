3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Am kommenden Mittwoch trifft der 1. FC Saarbrücken auf SpVgg Oberfranken Bayreuth. Letzte Woche siegte der 1. FC Saarbrücken gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 2:0. Damit liegt Saarbrücken mit 39 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Die 14. Saisonniederlage kassierte Bayreuth am letzten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim. SpVgg Oberfranken Bayreuth hat sich Wiedergutmachung vorgenommen. In der Hinrunde unterlag die Elf von Coach Thomas Kleine gegen Saarbrücken sang- und klanglos mit 0:6.