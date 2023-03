3. Liga: Ex-1860 Spieler suspendiert - schwere Vorwürfe!

Eine Schlägerei am Rande der Playdown-Begegnung der DEL2 im Eishockey zwischen den Bayreuth Tigers und den Eispiraten Crimmitschau am Sonntagabend, an der Weber beteiligt gewesen sein soll, führte dazu, dass dieser laut Verein „bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen“ ist.