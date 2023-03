3. Liga: FC Erzgebirge Aue – TSV 1860 München, 1:3 (0:2)

Das Team von Coach Maurizio Jacobacci ging durch Stefan Lex in der 16. Minute in Führung. Albion Vrenezi nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 von Lex für den TSV 1860 München war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Pavel Dotchev setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Nico Gorzel und Paul-Philipp Besong auf den Platz (67.). Für das 1:3 von Aue zeichnete Besong verantwortlich (71.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von 1860.