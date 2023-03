3. Liga: FSV Zwickau – FC Ingolstadt 04 (Sonntag, 14:00 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht der FCI am Sonntag im Spiel gegen Zwickau mächtig unter Druck. Am vergangenen Sonntag ging der FSV Zwickau leer aus – 0:4 gegen Borussia Dortmund II. Am letzten Spieltag nahm Ingolstadt gegen SG Dynamo Dresden die 13. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.