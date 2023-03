3. Liga: FSV Zwickau – SC Verl, 2:1 (2:0)

Das Auswärtsspiel von Verl endete erfolglos. Gegen Zwickau gab es nichts zu holen. Das Team von Trainer Ronny Thielemann gewann die Partie mit 2:1. Die Experten wiesen dem SC Verl vor dem Match gegen den FSV Zwickau die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Verl Zwickau in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Die 3.984 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Johan Gomez brachte den FSV Zwickau bereits in der dritten Minute in Front. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Yannic Voigt mit dem 2:0 für die Gastgeber zur Stelle (43.). Mit der Führung für Zwickau ging es in die Halbzeitpause. Der SC Verl kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Nico Ochojski, Nicolas Sessa und Joscha Wosz standen jetzt Tobias Knost, Tom Baack und Stijn Meijer auf dem Platz. Mit einem Doppelwechsel holte Ronny Thielemann Voigt und Noel Eichinger vom Feld und brachte Leonhard von Schroetter und Jan-Marc Schneider ins Spiel (63.). Eigentor in der 90. Minute: Pechvogel Davy Frick beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit Verl den 1:2-Anschluss. Zum Schluss feierte der FSV Zwickau einen dreifachen Punktgewinn gegen die Mannschaft von Michel Kniat.

Auf dem 18. Platz der Hinserie nahm man von Zwickau wenig Notiz. Der aktuell elfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Der FSV Zwickau gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Zwickau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist der FSV Zwickau wieder in der Erfolgsspur.

Der SC Verl holte auswärts bisher nur elf Zähler. Auf zwölftem Rang hielt sich der Gast in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Verl führt mit 34 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der SC Verl verbuchte insgesamt neun Siege, sieben Remis und neun Niederlagen. Verl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.