3. Liga: Mannheim Dritter - Oldenburg gibt rote Laterne ab

Waldhof Mannheim hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Team von Trainer Christian Neidhart bezwang den FC Ingolstadt am 27. Spieltag mit 3:2 (1:0) und kletterte mit 48 Punkten auf Rang drei. Der SV Wehen Wiesbaden (47) fiel dagegen durch eine 2:4 (0:0)-Niederlage beim SC Freiburg II auf Rang sechs zurück.

Bentley Baxter Bahn (32./88.) und Dominik Martinovic (53.) trafen für den Waldhof, Patrick Schmidt (56.) und Valmir Sulejmani (90.+2) gelang zweimal nur der Anschluss. Der dritte Platz würde aktuell zum direkten Aufstieg berechtigen, da der Tabellenzweite aus Freiburg (57 Punkte) nicht in der 2. Liga starten darf.

Am anderen Ende der Tabelle verließ der VfB Oldenburg unter seinem neuen Trainer Suat Kilic durch ein 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund II den letzten Tabellenplatz, Ayodele Adetula erzielte erst in der 87. Minute den Siegtreffer. Kilic hatte die Nachfolge des am vergangenen Montag entlassenen Dario Fossi angetreten. Neues Schlusslicht ist der SV Meppen.