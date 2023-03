3. Liga: MSV Duisburg – SC Verl, 3:3 (2:2)

Das 1:0 von Duisburg stellte Benjamin Girth sicher (12.). Nach nur 26 Minuten verließ Luca Stellwagen von Verl das Feld, Joscha Wosz kam in die Partie. Tom Baack ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Elf von Coach Michel Kniat. Der MSV Duisburg schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (45.) traf Maximilian Wolfram zum Ausgleich für den SC Verl. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Julian Hettwer für die Zebras zur Führung (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Halbzeitpause änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Sebastian Mai und Moritz Stoppelkamp mit einem Doppelwechsel für Kolja Pusch und Marvin Bakalorz auf den Platz. Mit einem Wechsel – Joel Grodowski kam für Stijn Meijer – startete Verl in Durchgang zwei. Schiedsrichter Bickel (Wolfsburg) zeigte Caspar Jander in der 48. Minute die Ampelkarte, sodass Duisburg in der Folge in Unterzahl agierte. Das muntere Toreschießen vor 9.177 Zuschauern fand mit dem Treffer von Baack zum 3:2 in der 50. Minute seine Fortsetzung. Als einige Zuschauer bereits den SC Verl als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Alaa Bakir, der zum Ausgleich traf (85.). Letztlich gingen der MSV Duisburg und Verl mit jeweils einem Punkt auseinander.