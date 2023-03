3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Wehen Wiesbaden, 1:3 (1:2)

Durch einen Elfmeter von Johannes Wurtz gelang der Elf von Trainer Markus Kauczinski das Führungstor. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Andreas Wiegel seine Chance und schoss das 1:1 (42.) für Essen. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Brooklyn Ezeh für Wiesbaden zur Führung (43.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Christoph Dabrowski setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Simon Engelmann und Kevin Holzweiler auf den Platz (67.). Mit Wurtz und Benedict Hollerbach nahm Markus Kauczinski in der 68. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Suheyel Najar und John Iredale. Christoph Dabrowski wollte Rot-Weiss Essen zu einem Ruck bewegen und so sollten Torben Müsel und Lawrence Ennali eingewechselt für Clemens Fandrich und Wiegel neue Impulse setzen (76.). Der Treffer von Iredale in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss schlug die SV Wehen Wiesbaden Essen mit 3:1.