3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Essen will im Spiel gegen Wiesbaden nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die SV Wehen Wiesbaden gewann das letzte Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:0 und liegt mit 47 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel fuhr Wiesbaden gegen Essen die Punkte bereits durch einen 3:1-Erfolg ein. Ein gutes Omen für das anstehende Rückspiel?