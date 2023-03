3. Liga: SG Dynamo Dresden – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit Dynamo Dresden spielt SpVgg Oberfranken Bayreuth am Samstag gegen ein formstarkes Team. Ist das Team von Trainer Thomas Kleine auf die Überflieger vorbereitet? Dresden siegte im letzten Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 3:2 und belegt mit 47 Punkten den vierten Tabellenplatz. Zuletzt musste sich Bayreuth geschlagen geben, als man gegen VfB Oldenburg die 16. Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel gingen beide Mannschaften mit einem 1:1 auseinander.

Die Leistungssteigerung von SG Dynamo Dresden lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Mannschaft von Markus Anfang einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang neun ab. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Heimteams ist die funktionierende Defensive, die erst 29 Gegentreffer hinnehmen musste. Dynamo Dresden weist bisher insgesamt 13 Erfolge, acht Unentschieden sowie sechs Pleiten vor. Mit vier Siegen in Folge ist Dresden so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.