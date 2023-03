3. Liga: Sport-Club Freiburg II – 1. FC Saarbrücken, 1:1 (0:1)

Der 1. FC Saarbrücken ging durch Marvin Cuni in der 14. Minute in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 72. Minute stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Adriano Grimaldi und Julian Günther-Schmidt auf den Platz und ersetzten Kasim Rabihic und Cuni. Für Freiburg II avancierte Vincent Vermeij zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen der Sport-Club Freiburg II und der 1. FC Saarbrücken mit einer Punkteteilung auseinander.