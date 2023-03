3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Borussia Dortmund II, 1:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach 66 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Yannik Engelhardt erzielte vor 2.573 Zuschauern das 1:0. Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club Freiburg II in der 77. Minute vor. Max Rosenfelder, Kimberly Ezekwem und Lars Kehl verließen das Feld für Patrick Lienhard, Julian Stark und Philip Fahrner. In der 86. Minute änderte Jan Zimmermann das Personal und brachte Moses Otuali und Lion Semic mit einem Doppelwechsel für Marco Pasalic und Pharell Nnamdi Collins auf den Platz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Sport-Club und Dortmund II aus.