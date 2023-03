3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – VfB Oldenburg, 1:2 (0:1)

Kamer Krasniqi brachte Oldenburg in der 38. Minute in Front. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. 4.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayreuth schlägt – bejubelten in der 50. Minute den Treffer von Markus Ziereis zum 1:1. In der 71. Minute stellte VfB Oldenburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabian Herbst und Patrick Hasenhüttl auf den Platz und ersetzten Rafael Brand und Max Wegner. Ein später Treffer von Hasenhüttl, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), bedeutete die Führung für das Team von Fuat Kilic. Schließlich holte Oldenburg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.