3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

SpVgg Oberfranken Bayreuth will wichtige Punkte im Kellerduell gegen VfB Oldenburg holen. Am letzten Spieltag nahm Bayreuth gegen den 1. FC Saarbrücken die 15. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Oldenburg gewann das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und nimmt mit 21 Punkten den 20. Tabellenplatz ein. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von SpVgg Oberfranken Bayreuth sind 17 Punkte aus 13 Spielen. Nachdem die Elf von Coach Thomas Kleine die Hinserie auf Platz 19 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gastgeber aktuell den zehnten Rang. Wer Bayreuth als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 62 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Im Angriff brachte SpVgg Oberfranken Bayreuth deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 26 geschossenen Treffern erkennen lässt. Der letzte Dreier liegt für Bayreuth bereits drei Spiele zurück.

Auf des Gegners Platz hat VfB Oldenburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst elf Zählern unterstreicht. Die Mannschaft von Coach Fuat Kilic ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Mit 50 Toren fing sich der Tabellenletzte die meisten Gegentore der 3. Liga ein. Die bisherige Ausbeute von Oldenburg: fünf Siege, sechs Unentschieden und 15 Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte VfB Oldenburg lediglich einen Sieg.

Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler.