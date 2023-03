3. Liga: SV Meppen – SC Verl, 1:3 (0:2)

Am Dienstag begrüßte der SV Meppen den SC Verl. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Teams von Trainer Michel Kniat aus. Verl ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 2:2 voneinander getrennt hatte.

Für das erste Tor sorgte Maximilian Wolfram. In der 22. Minute traf der Spieler des SC Verl ins Schwarze. Nicolas Sessa erhöhte für die Gäste auf 2:0 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 des SC Verl sorgte Sessa, der in Minute 61 zur Stelle war. In der 86. Minute brachte David Blacha das Netz für den SV Meppen zum Zappeln. Am Ende verbuchte Verl gegen die Mannschaft von Coach Ernst Middendorp die maximale Punkteausbeute.

Nachdem Meppen die Hinserie auf Platz 20 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die Heimmannschaft aktuell den 15. Rang. Der SV Meppen belegt mit 21 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Meppen musste schon 47 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Drei Siege, zwölf Remis und zwölf Niederlagen hat der SV Meppen momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Meppen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Auf zwölftem Rang hielt sich der SC Verl in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Durch den Erfolg rückte Verl auf die achte Position der 3. Liga vor. Zehn Siege, acht Remis und neun Niederlagen hat der SC Verl derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Verl, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.