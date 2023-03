3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV 07 Elversberg (Montag, 19:00 Uhr)

Waldhof hat am kommenden Montag keinen Geringeren als Elversberg zum Gegner. Bei Borussia Dortmund II gab es für Mannheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage. Gegen SG Dynamo Dresden kam SV 07 Elversberg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Elversberg kam im Hinspiel gegen den SV Waldhof Mannheim zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?