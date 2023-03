3. Liga: VfB Oldenburg – Borussia Dortmund II, 2:1 (1:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 1.268 Zuschauern bereits flott zur Sache. Linus Schäfer stellte die Führung der Mannschaft von Trainer Fuat Kilic her (8.). Falko Michel nutzte die Chance für Dortmund II und beförderte in der 17. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit einem Doppelwechsel wollte Borussia Dortmund II frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Jan Zimmermann Ted Tattermusch und Bjarne Pudel für Tom Rothe und Soumaila Coulibaly auf den Platz (61.). Bei Oldenburg kam Ayodele Adetula für Manfred Starke ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Adetula wurde zum Helden des Spiels, als er die Gastgeber mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (87.) doch noch in Front brachte. Mit Franz Pfanne und Antonios Papadopoulos nahm Jan Zimmermann in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Cyrill Akono und Moses Otuali. Schließlich holte VfB Oldenburg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.