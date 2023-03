3. Liga: VfL Osnabrück – VfB Oldenburg, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich Osnabrück in der Partie gegen Oldenburg drei Punkte. Die Beobachter waren sich einig, dass VfB Oldenburg als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Tabellenletzte gegen den VfL Osnabrück mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Ba-Muaka Simakala vor 15.741 Zuschauern ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für Osnabrück ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Der Treffer von Omar Haktab Traoré in der 52. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit einem Doppelwechsel holte Frank Löning Patrick Möschl und Nico Knystock vom Feld und brachte Linus Schäfer und Rafael Brand ins Spiel (68.). Mit Simakala und Erik Engelhardt nahm Tobias Schweinsteiger in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Henry Rorig und Felix Higl. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Dr. Aarnink (Nordhorn) feierte der VfL Osnabrück einen dreifachen Punktgewinn gegen Oldenburg.

Nachdem Osnabrück die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt das Heimteam aktuell den ersten Rang. Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen VfB Oldenburg hält den VfL Osnabrück auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Offensive von Osnabrück in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Oldenburg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer des VfL Osnabrück in dieser Spielzeit zu. Osnabrück knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der VfL Osnabrück 14 Siege, vier Unentschieden und kassierte nur acht Niederlagen. Osnabrück befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

50 Gegentreffer hat VfB Oldenburg mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Oldenburg bisher ein. VfB Oldenburg musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Oldenburg insgesamt auch nur fünf Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang VfB Oldenburg kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Oldenburg nur auf Rang 20.