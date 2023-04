3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Meppen, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den BVB II und den SV Meppen ohne Torerfolg in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Marek Janssen von Meppen seinen Teamkameraden Luca Prasse. Dortmund II ging durch Justin Njinmah in der 57. Minute in Führung. In der 63. Minute änderte Ernst Middendorp das Personal und brachte Willi Evseev und Yannick Osee mit einem Doppelwechsel für Beyhan Ametov und Steffen Puttkammer auf den Platz. Jan Zimmermann nahm mit der Einwechslung von Rodney Elongo-Yombo das Tempo raus, Njinmah verließ den Platz (90.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Borussia Dortmund II und dem SV Meppen aus.