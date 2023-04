3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SC Verl, 2:3 (0:1)

Der FC Erzgebirge Aue und Verl lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit dem SC Verl einen knappen 3:2-Sieger.

Für das erste Tor der Mannschaft von Coach Michel Kniat war Nicolas Sessa verantwortlich, der in der 20. Minute das 1:0 besorgte. Ein Tor mehr für die Gäste machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Sessa schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Das 1:2 von Aue bejubelte Anthony Barylla (50.). In der 63. Minute stellte die Elf von Trainer Pavel Dotchev personell um: Per Doppelwechsel kamen Tom Baumgart und Borys Tashchy auf den Platz und ersetzten Omar Sijaric und Elias Huth. Gleich drei Wechsel nahm Verl in der 67. Minute vor. Jesse Tugbenyo, Yari Otto und Sessa verließen das Feld für Stijn Meijer, Joscha Wosz und Patrick Kammerbauer. Eduard Probst versenkte die Kugel zum 3:1 für den SC Verl (71.). Der FC Erzgebirge Aue stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Paul-Philipp Besong, Nico Gorzel und Maximilian Thiel für Alexander Sorge, Dimitrij Nazarov und Marco Schikora auf den Platz. Mit einem Elfmeter von Tashchy kam der Gastgeber noch einmal ran (83.). Die 2:3-Heimniederlage von Aue war Realität, als Schiedsrichter Fuchs (Bergisch Gladbach) die Partie letztendlich abpfiff.