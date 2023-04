3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SC Verl, 3:1 (2:0)

Tobias Bech schoss in der sechsten Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Ingolstadt. Tim Civeja erhöhte für das Team von Michael Köllner auf 2:0 (17.). Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Michel Kniat, der noch im ersten Durchgang Nico Ochojski für Tobias Knost brachte (38.). Mit der Führung für den FC Ingolstadt 04 ging es in die Kabine. Anstelle von Daniel Mikic war nach Wiederbeginn Barne Pernot für Verl im Spiel. Mit einem Doppelwechsel wollten die Gäste frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Michel Kniat Vinko Sapina und Jesse Tugbenyo für Tom Baack und Joel Grodowski auf den Platz (53.). Das 1:2 des SC Verl stellte Yari Otto sicher (70.). Patrick Schmidt verwandelte in der 82. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des FCI auf 3:1 aus. Schlussendlich verbuchte Ingolstadt gegen Verl einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.