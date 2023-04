3. Liga: FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken, 2:2 (1:0)

Der 1. FC Saarbrücken, als Siegesanwärter beim FSV Zwickau angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Saarbrücken erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Die Gäste hatten in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Max Jansen schoss für Zwickau in der 25. Minute das erste Tor. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Halbzeit nahm der 1. FC Saarbrücken gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Dominik Becker und Dominik Ernst für Bjarne Thoelke und Manuel Zeitz auf dem Platz. Jan-Marc Schneider erhöhte den Vorsprung des FSV Zwickau nach 51 Minuten auf 2:0. In der 65. Minute stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Justin Steinkötter und Marcel Gaus auf den Platz und ersetzten Julian Günther-Schmidt und Calogero Rizzuto. Adriano Grimaldi schlug doppelt zu und glich damit für die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl aus (78./84.). Am Schluss sicherte sich Zwickau gegen den 1. FC Saarbrücken einen Zähler.

Das Remis brachte den FSV Zwickau in der Tabelle voran. Die Mannschaft von Trainer Ronny Thielemann liegt nun auf Rang 18. In der Verteidigung von Zwickau stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, sieben Remis und 17 Niederlagen hat der FSV Zwickau derzeit auf dem Konto. Für Zwickau sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Saarbrücken belegt mit 53 Punkten den fünften Tabellenplatz. Der 1. FC Saarbrücken verbuchte insgesamt 15 Siege, acht Remis und acht Niederlagen. Sechs Spiele ist es her, dass Saarbrücken zuletzt eine Niederlage kassierte.