3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Hallescher FC, 0:1 (0:1)

Ehe der Referee Dr. Aarnink (Nordhorn) die Akteure zur Pause bat, erzielte Erich Berko aufseiten von Halle das 1:0 (40.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Gleich drei Wechsel nahm SpVgg Oberfranken Bayreuth in der 62. Minute vor. Markus Ziereis, Tim Latteier und Marcel Götz verließen das Feld für Jann George, Christoph Fenninger und Dennis Lippert. Sreto Ristic setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Timur Gayret und Nik Omladic auf den Platz (65.). Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Agyemang Diawusie und Felix Weber eingewechselt für Benedikt Kirsch und Nico Moos neue Impulse setzen (79.). Tunay Deniz wurde in der 81. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass Hallescher FC die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Schließlich holte Halle gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.