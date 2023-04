3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Hallescher FC will wichtige Punkte im Kellerduell bei SpVgg Oberfranken Bayreuth holen. Bayreuth erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:4 als Verlierer im Duell mit dem SC Verl hervor. Halle strich am Samstag drei Zähler gegen den FC Erzgebirge Aue ein (5:2). Das Hinspiel hatte Hallescher FC deutlich mit 3:0 gewonnen.