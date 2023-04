3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – MSV Duisburg, 0:4 (0:1)

SpVgg Oberfranken Bayreuth geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Niklas Kölle das schnelle 1:0 für Duisburg erzielte. Der MSV Duisburg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Pause stellte Torsten Ziegner um und schickte in einem Doppelwechsel Marvin Bakalorz und Caspar Jander für Marvin Knoll und Niclas Stierlin auf den Rasen. Das 2:0 für die Zebras stellte Kölle sicher. In der 55. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Bayreuth stellte in der 59. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Agyemang Diawusie, Jann George und Luke Hemmerich für Eroll Zejnullahu, Christoph Fenninger und Marcel Götz auf den Platz. Julian Hettwer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Duisburg (64.). In der 76. Minute legte Rolf Feltscher zum 4:0 zugunsten der Gäste nach. Die 0:4-Heimniederlage von SpVgg Oberfranken Bayreuth war Realität, als der Unparteiische Sather (Grimma) die Partie letztendlich abpfiff.