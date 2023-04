3. Liga: SV 07 Elversberg – FC Viktoria Köln, 3:2 (2:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 6.121 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Robin Meißner war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. Jannik Rochelt traf zum 1:1 zugunsten von SV 07 Elversberg (12.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Nick Woltemade mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Viktoria. Zur Pause wusste Elversberg eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für das 3:1 der Gastgeber zeichnete Marcel Correia verantwortlich (55.). Wenig später kamen Mike Wunderlich und Luca Marseiler per Doppelwechsel für Hamza Saghiri und David Philipp auf Seiten von Vikt. Köln ins Match (57.). Mit Semih Sahin und Kevin Koffi nahm Horst Steffen in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Luca Dürholtz und Valdrin Mustafa. Olaf Janßen wollte den FC Viktoria Köln zu einem Ruck bewegen und so sollten Seokju Hong und Kevin Lankford eingewechselt für Meißner und André Becker neue Impulse setzen (78.). In der Nachspielzeit (90.) gelang Hong der Anschlusstreffer für den Gast. Mit dem Ende der Spielzeit strich SV 07 Elversberg gegen Viktoria die volle Ausbeute ein.