3. Liga: SV Meppen – 1. FC Saarbrücken, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Meppen und Saarbrücken ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel holte Ernst Middendorp Willi Evseev und Marek Janssen vom Feld und brachte Yannick Osee und Marcos Alvarez ins Spiel (72.). Mit Beyhan Ametov und Max Dombrowka nahm Ernst Middendorp in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Morgan Faßbender und Christoph Hemlein. Gefeierter Mann des Spiels war Marvin Pourié, der dem SV Meppen mit seinem Treffer in der 91. Minute den Vorsprung brachte. Schließlich sprang für den Tabellenletzten gegen den 1. FC Saarbrücken ein Dreier heraus.