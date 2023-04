3. Liga: SV Meppen – FC Ingolstadt 04, 0:3 (0:0)

Mit 0:3 verlor der SV Meppen am vergangenen Sonntag deutlich gegen den FCI. Ingolstadt ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Meppen einen klaren Erfolg. Der FC Ingolstadt 04 war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Der SV Meppen kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Sascha Risch, Markus Ballmert und Johannes Manske standen jetzt Samuel Abifade, Ole Käuper und Junior Razack Kone auf dem Platz. Patrick Schmidt brach für den FCI den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Moussa Doumbouya erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 75 Minuten auf 2:0. Der Treffer von Tobias Bech aus der 90. Minute beförderte das Team von Michael Köllner vor 6.500 Zuschauern endgültig auf die Siegerstraße. Am Ende verbuchte Ingolstadt gegen Meppen die maximale Punkteausbeute.

Nach 31 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Meppen den 20. Platz in der Tabelle ein. Mit 58 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der 3. Liga ein. Vier Siege, zwölf Remis und 15 Niederlagen hat die Mannschaft von Coach Ernst Middendorp derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Meppen in dieser Zeit nur einmal gewann.