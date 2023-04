3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Meppen steht bei der SV Wehen Wiesbaden eine schwere Aufgabe bevor. Das letzte Ligaspiel endete für Wiesbaden mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den MSV Duisburg. Letzte Woche siegte Meppen gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0. Somit belegt der SV Meppen mit 24 Punkten den 20. Tabellenplatz. Die SV Wehen Wiesbaden hatte im Hinspiel beim SV Meppen die Nase klar mit 3:0 vorn gehabt.

Angesichts der guten Heimstatistik (8-3-3) dürfte Wiesbaden selbstbewusst antreten. Acht Niederlagen trüben die Bilanz des Teams von Coach Markus Kauczinski mit ansonsten 16 Siegen und fünf Remis. Der Gastgeber tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der SV Meppen schafft es mit 24 Zählern derzeit nur auf Platz 20, während die SV Wehen Wiesbaden 29 Punkte mehr vorweist und damit den dritten Rang einnimmt. Körperlos agierte Meppen in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (64-3-1) bestätigt. Ob sich Wiesbaden davon beeindrucken lässt?