Eklat in der 3. Liga: Es war ein Sponsor! Bierwerfer identifiziert

„Wir haben den Mann identifiziert, es war einer unserer Sponsoren“, sagte Frank Fischer, Vorstandssprecher des FSV, der Neuen Presse . Der Klub kündigte Konsequenzen an.

Nach umstrittenen Entscheidungen in der Endphase der ersten Hälfte gerieten die Fans des Heimteams in Rage. Schiedsrichter Nicolas Winter war beim Gang in die Katakomben von einem Mann mit Bier aus einem Becher vollgeschüttet worden.