3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Hallescher FC, 2:0 (1:0)

Vor dem Seitenwechsel sorgte Richard Neudecker mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Halle. Mit einem Tor Vorsprung für den 1. FC Saarbrücken ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Hallescher FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Jannes Vollert und Alexander Winkler auf den Platz und ersetzten Nico Hug und Niklas Landgraf. Bei Saarbrücken kam Marvin Cuni für Adriano Grimaldi ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (67.). Cuni stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den 1. FC Saarbrücken her (87.). In den 90 Minuten war Saarbrücken im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Halle und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.