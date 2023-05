3. Liga: Borussia Dortmund II – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Dortmund II und SpVgg Oberfranken Bayreuth ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Marcel Götz kam für Dennis Lippert – startete Bayreuth in Durchgang zwei. In der Pause stellte Jan Zimmermann um und schickte in einem Doppelwechsel Samuel Bamba und Moses Otuali für Rodney Elongo-Yombo und Ted Tattermusch auf den Rasen. Falko Michel versenkte die Kugel zum 1:0 (56.). Julian Kolbeck wollte SpVgg Oberfranken Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Agyemang Diawusie und Alexander Nollenberger eingewechselt für Jann George und Daniel Steininger neue Impulse setzen (60.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Wildfeuer (Lübeck) siegte Borussia Dortmund II gegen Bayreuth.