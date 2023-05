3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04, 0:3 (0:3)

Patrick Schmidt brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Ingolstadt über die Linie (23.). Doppelpack für die Gäste: Nach seinem ersten Tor (25.) markierte Tobias Bech wenig später seinen zweiten Treffer (32.). Nach dem souveränen Auftreten der Mannschaft von Trainer Michael Köllner überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Pavel Dotchev vom FC Erzgebirge Aue nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Sam Schreck blieb in der Kabine, für ihn kam Erik Majetschak. Beim Heimteam kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ulrich Taffertshofer für Omar Sijaric in die Partie. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Michael Köllner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Jeroen Krupa und Jalen Hawkins kamen für Moussa Doumbouya und Denis Linsmayer ins Spiel (71.). Letztlich bekam Aue auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.